iPhone 12 più sottile grazie a un'antenna 5G custom realizzata da Apple?

iPhone 12 monterà un'antenna 5G custom realizzata da Apple al fine di rendere lo smartphone più sottile, secondo alcune fonti che hanno riferito la notizia a Fast Company.



L'intenzione di Apple sarebbe insomma quella di sostituire l'antenna prodotta da Qualcomm appunto per rendere iPhone 12 più compatto, ma l'operazione andrebbe vista in un contesto più ampio.



Sembra infatti che la casa di Cupertino voglia diventare il più possibile indipendente rispetto alle terze parti che si occupano della componentistica, come dimostra lo sviluppo dei chipset che ora avviene internamente all'azienda.



A prescindere dall'intenzione di produrre o meno un'antenna custom, iPhone 12 utilizzerà probabilmente un modem Qualcomm Snapdragon X55 per abilitare il supporto al 5G.



A proposito di 5G, il 2020 secondo gli analisti sarà l'anno in cui Apple adotterà finalmente la nuova tecnologia, mettendosi così in pari rispetto agli ormai numerosi competitor, come l'appena annunciato Samsung Galaxy S20.