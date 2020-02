Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 16/2/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con un paio di cuffie circumaurali modeste ma economiche e rese decisamente allettanti da un forte sconto. Proporzionalmente ben superiore a quello dello Xiaomi Mi Note 10 che si fa però notare per la qualità costruttiva, la quintupla telecamera e la batteria capiente. In chiusura, invece, troviamo un'unità a stato solido di piccola taglia ma che consente con una spesa minima di rendere ben più veloce il caricamento del sistema operativo, lasciando un pizzico di spazio da sfruttare per un gioco o per qualche applicazione preferita.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.