Capcom Vs., nuovo gioco in uscita: lo dice il doppiatore di V in Devil May Cry 5

Capcom Vs. vedrà l'uscita di un nuovo gioco, stando a quanto rivelato su Twitter da Brian Hanford, doppiatore di V in Devil May Cry 5.



"Sono davvero carico per il prossimo gioco di Capcom Vs.!", ha scritto Hanford. "Ci saranno nuovi personaggi, ma alcuni potrebbero risultare molto familiari..."



La prima ipotesi, ovviamente, è che nel roster sia presente appunto V, l'affascinante e inedito personaggio che l'attore ha doppiato in Devil May Cry 5: un potente evocatore, che potrebbe vantare un repertorio di mosse davvero spettacolare.



Per il resto si brancola nel buio: i fan stanno già riempiendo Twitter di ipotesi più o meno strampalate, da Tony Hawk's Vs. Capcom a un possibile (ma improbabile) ritorno di Tatsunoko Vs. Capcom, ma per conoscere la verità bisognerà attendere.



Quanto? Be', c'è l'imminente EVO 2020 e il ritorno di Marvel Vs. Capcom 2 nella competizione potrebbe assumere un significato particolare per Capcom.