TIM, nuova area clienti MyTIM disponibile sul sito dell'operatore

La nuova area clienti MyTIM è ora ufficialmente disponibile sul sito web dell'operatore storico italiano blu. Vale dunque la pena esaminare, un po' più nel dettaglio, le novità e i dettagli da tenere a mente.

Nelle ultime due settimane alcuni clienti TIM avuto la possibilità di provare in anticipo la nuova area clienti MyTIM sul sito dell'operatore; adesso la stessa è disponibile davvero per tutti i clienti. Per accedere sarà sufficiente selezionare la voce MyTIM nella parte alta della home page di TIM, sia su browser PC Windows che in versione mobile (android e iOS). Questo era il secondo rinnovamento importante in programma, dopo quello relativo all'app mobile dello scorso anno.

La nuova area clienti MyTIM, accessibile anche dal dominio mytim.tim.it, presenta grafica e funzionalità identiche a quelle dell'App MyTIM su dispositivi mobile. Da qui potrete gestire davvero ogni aspetto delle vostre offerte fisse e mobile, ricaricare il credito telefonico, e contattare in caso di necessità l'assistenza clienti.