Dragon Ball Super: questo giocatore del Barcellona ha una collezione pazzesca

Cosa c'entra Nelson Semedo, calciatore del Barcellona e della squadra nazionale portoghese, con l'universo di Dragon Ball Super? Presto detto: ha una collezione pazzesca. E se non ci credete ve la mostriamo.

La segnalazione arriva (come spesso accade) da Reddit: qui l'utente Upbeat_Sail ha mostrato Nelson Semedo mostrare a sua volta la propria collezione di action figure dedicata al franchise di Akira Toriyama: una vera e propria vetrinetta mastodontica, sogno di ogni collezionista di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Guardate un po' l'immagine riportata poco più avanti, in calce a questo articolo.

Fa sempre piacere vedere come star di mondi molto lontani da quello di Dragon Ball non solo non si vergognino di mostrare le proprie collezioni, ma anzi ne siano orgogliose. Viviamo infatti in un mondo che non ha ancora cessato di definire "roba per bambini" fenomeni artistici e coinvolgenti come il mondo degli anime e dei manga. E ricordiamo che Akira Toriyama ha segnato la storia dei primi e dei secondi, con il suo shonen. Il capitolo 57 di Dragon Ball Super sarà presto disponibile in formato cartaceo e online.