Vodafone Italia: le offerte SMS winback ora hanno un Numero Verde

Le recenti multe dell'AGCOM e dell'Antitrust devono aver sortito il loro effetto: nelle ultime ore Vodafone Italia, ad esempio, ha finalmente introdotto un numero verde per le proprie offerte SMS winback, che prima ne erano sprovviste.

Perché inserire un numero verde nelle offerte SMS winback? Semplice: Vodafone Italia sta cercando di rendere le informazioni dei propri servizi aggiuntivi il più possibile chiare e trasparenti, o comunque di non offrire pretesti all'AGCOM e all'Antitrust per nuove multe. Del resto, subito dopo aver ricevuto queste multe Vodafone aveva confermato che si sarebbe messa in moto per migliorare tutti gli aspetti contestati dal garante della libera concorrenza sul mercato.

Insomma, l'arrivo di questo numero verde è senza dubbio un segnale positivo. Chissà se anche gli altri operatori multati, come TIM e Wind Tre, prenderanno esempio. Ecco un SMS informativo con il nuovo dettaglio di cui vi abbiamo parlato: "Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese, costo SIM e attivazione a 10 euro. Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/wb9 o al numero gratuito 800034663".