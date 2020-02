Dragon Ball Super: capitolo 57 del manga, prime immagini

Manca ormai poco al nuovo appuntamento mensile con il manga di Dragon Ball Super: il capitolo 57 dell'opera di Akira Toriyama e di Toyotaro arriverà tra qualche giorno. Intanto, in rete, si sono già diffuse alcune immagini e sketch: materiale ufficiale, in parte promozionale, che danno già l'idea di cosa attende il lettore nel nuovo appuntamento.



Seguono alcune considerazioni e minimi spoiler sull'arco narrativo dei Galactic Patrol e di Moro in Dragon Ball Super, dunque evitate di continuare nella lettura se non avete letto gli ultimi capitoli del manga. Ora, di recente gli scagnozzi di Moro hanno nuovamente attaccato la Terra, dove i Guerrieri Z si sono riuniti a loro volta per affrontarli; Vegeta e Goku hanno invece completato, anche se prima del tempo, i rispettivi allenamenti, avvertiti della minaccia ormai incombente.

Le prime immagini del capitolo 57 di Dragon Ball Super confermano innanzitutto un nuovo scontro sulla Terra tra Guerrieri Z e nemici; la seconda immagine anticipa però direttamente l'arrivo di Moro in persona, presumibilmente prima di quello di Goku e Vegeta. I casi sono due: o i Saiyan non arriveranno effettivamente nel corso del capitolo 57, oppure si è preferito anticipare l'arrivo del nemico (prevedibile) ma non quello degli alleati, che faranno dunque la loro trionfale e insperata entrata in scena in un secondo momento.

Dragon Ball Super: drafts of chapter 57 leaked online https://t.co/rBD0qgwqUM pic.twitter.com/ZyAysXqU6S — ASAP Land (@asaplandnews) February 13, 2020