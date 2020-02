Star Citizen, Cloud Imperium Games parla del futuro e supera i 268 milioni di crowdfunding

Lo sviluppo di Star Citizen continua imperterrito. Cloud Imperium Games ha pubblicato tre video nei quali illustra i piani per il futuro. Nel frattempo il gioco supera i 268 milioni di dollari in crowdfunding.



Nonostante non si possa ancora vedere la fine dello sviluppo, Cloud Imperium Games continua ad ingrandire e migliorare l'ambiziosissimo Star Citizen. In questi tre nuovi video Chris Roberts, Todd Papy, Sean Tracy e Tony Zurovec discutono di tutte le novità che dovrebbero arrivare nel corso del 2020.



Si parla della meccanica della prigione che dovrebbe arrivare con l'alpha 3.9, della geologia dei pianeti, della possibilità di raccogliere risorse, di come sarà l'esperienza con i veicoli terrestri e di come evolveranno il design e le funzionalità dei velivoli.



Ecco di seguito i tre video: