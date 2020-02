The Wonderful 101, Platinum Games creerà un seguito se abbastanza fan lo vorranno

Per Platinum Games The Wonderful 101 avrà un seguito, ma solo se in questi mesi vedranno che ci sono abbastanza fan della serie a volerlo.



L'entusiasmo intorno a The Wonderful 101 non accenna a diminuire. Dopo il successo della campagna Kickstarter, è stato sbloccato anche lo stretch goal con lo spin-off 2D di The Wonderful 101: Remastered adesso Platinum Games parla anche di un potenziale seguito.



Ai microfoni di Nintendo Everything il capo di Platinum Games Atsushi Inaba ha dichiarato che lo sviluppatore è disponibile per un seguito, a condizione che i fan mostrino sufficiente supporto per il remaster:



"Per quanto riguarda un sequel non possiamo crearne uno se, in primo luogo, non ci sono abbastanza fan per la serie. Quindi se le cose andranno davvero bene per The Wonderful 101: Remastered, allora direi che è abbastanza naturale che faremo un altro gioco della serie!"



A queste dichiarazioni si aggiungono quelle del director Hideki Kamiya che ha detto che c'erano molte idee per il gioco originale Wii U, che poi non sono state sfruttate visto lo scarso successo. E ha detto anche che spera di utilizzarle in futuro:



"Ho avuto idee del tipo: "come sarebbe se facessimo un sequel nel quale Wonder Blue è il leader?" E da quel momento sono arrivate tante altre grandi pensate, ma poi: "Aspetta, cosa ?!" il gioco era uscito e i numeri erano tutt'altro che esaltanti. Quindi, spero di poter riprendere quelle idee in futuro."



E vedendo il successo che la The Wonderful 101: Remastered sta avendo su Kickstarter, crediamo proprio che le possibilità di avere un seguito siano decisamente più alte. Cosa ne pensate?