Metro Exodus torna su Steam dopo essere stato un'esclusiva Epic Games Store

Metro Exodus, il terzo capitolo della serie "Metro" torna su Steam oggi 15 febbraio 2020 col 40% di sconto. Lo fa dopo essere stato un'esclusiva Epic Games Store per un anno.



Per chi non lo sapesse Metro Exodus è l'ultimo capitolo della serie di Metro, un'acclamato sparatutto in prima persona con forti elementi narrativi. Nella recensione di Metro Exodus Pierpaolo Greco dice che "Metro Exodus è uno shooter in prima persona esclusivamente single player come non se ne vedono più tanto spesso. Si fa giocare con piacere dall'inizio alla fine complici un arco narrativo affascinante, un gameplay arricchito da una serie di meccaniche peculiari della serie, e un comparto grafico strabiliante. A stonare sono solo alcune piccole sbavature, quasi degli incidenti di percorso, su tutti l'intelligenza artificiale carente e dei modelli dei personaggi sottotono." Un gioco comunque notevole, tanto da meritare un otto pieno.



A distanza di un anno, Metro Exodus torna su Steam. E lo fa con il 40% di sconto. Questa è una notizia, perchè il gioco di 4A Games e Deep Slver, infatti, fu uno dei primi a decidere di scappare da Steam per diventare esclusiva Epic Games Store. Con tutte le polemiche del caso da parte dei giocatori "traditi".



Da oggi 20 febbraio 2020 i fan di Artyom potranno proseguire la sua epopea su Steam, magari nella Gold Edition che contiene anche i 2 DLC legati alla storia, l'ultimo dei quali è La Storia di Sam.