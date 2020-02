Call of Duty: Modern Warfare, come ottenere gratis Akimbo

La seconda stagione di Call of Duty: Modern Warfare è ora disponibile su tutte le console e su PC, e ha portato con sé grandi cambiamenti per lo sparatutto in prima persona più famoso al mondo. Per esempio, sapete che sono tornate anche le doppie pistole Akimbo? In questa rapida guida, che sarà utile sia ai veterani che ai nuovi giocatori di Call of Duty: Modern Warfare, vi spiegheremo proprio come ottenere gratis Akimbo, in modo rapido e indolore.