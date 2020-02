EVO 2020: Marvel vs Capcom 2 sostituisce Mortal Kombat 11 nella lineup ufficiale

La lineup ufficiale dell' EVO 2020 , ovvero l'edizione che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto 2020 a Las Vegas, vede un grande ritorno, quello di Marvel vs Capcom 2 e un'esclusione eccellente: Mortal Kombat 11 . Per chi non lo sapesse l' Evolution Championship Series è il torneo dedicato ai picchiaduro più famoso ed ambito dell'anno. Una fama guadagnata in tante, emozionanti edizioni, nelle quali si sono potuti vedere in azione i migliori giocatori del mondo che hanno dato vita ad epiche battaglie senza esclusione di colpi. Scopriamo tutti i giochi annunciati finora dall'organizzazione:

Come dicevamo la più grande sorpresa arriva dal ritorno di Marvel vs Capcom 2. Il gioco di Capcom, pubblicato nel lontano 2000, all'EVO 2020 celebrerà i 20 anni di gloriosa storia. Il torneo, infatti, si chiamerà "20urnament of Champions" e avrà una formula speciale: saranno solo 8 i giocatori invitati, quattro dei quali sono stati campioni durante un EVO.



A Las Vegas, dal 31 luglio al 2 agosto 2020, mancherà quasi certamente Mortal Kombat 11. Nonostante il successo del gioco e di pubblico, Joker, per esempio, si è appena unito al roster, la scena competitiva stenta a decollare, soprattutto sotto il profilo del talento, e per questo è stato messo in stand-by.



Vanno ancora a gonfie vele, invece, Tekken 7, Super Smash Bros Ultimate, Dragon Ball FighterZ e Soul Calibur VI. Con questi giochi torneranno quasi probabilmente anche alcuni degli interpreti più famosi di queste discipline come Justin Wong, Sandford Kelly, Yipes, SonicFox e Duc Do.



Da non sottovalutare Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r], GranBlue Fantasy Versus e Samurai Shodown, forse titoli di nicchia, ma con una scena competitiva ben avviata.



Cosa ne pensate di questa lineup? Seguirete il torneo in diretta?