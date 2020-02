Persona 5 Scramble, il gioco spiegato da un nuovo filmato

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers che fa la panoramica completa sul gioco e le sue caratteristiche principali. Lo trovate come sempre in testa alla notizia.



Nel filmato vediamo Sakura Futaba (doppiata da Aoi Yuuki), il Phantom Thief di cuori che illustra il gioco in circa tre minuti.



Per il resto vi ricordiamo che Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è in uscita su Nintendo Switch e PS4 il 20 febbraio 2020, almeno in Giappone. La data occidentale non è stata ancora annunciata. Appena ne sapremo di più vi faremo sapere.