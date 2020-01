Mortal Kombat 11, Joker disponibile ma non per tutti

Il Joker è finalmente disponibile in Mortal Kombat 11. In realtà non è ancora disponibile per tutti, ma solo per i possessori del Kombat Pack, che l'hanno avuto in anteprima. Chi volesse acquistarlo a parte come singolo DLC, dovrà attendere la prossima settimana.



Per chi non lo conoscesse (dai, c'è chi non lo conosce tra i frequentatori di questo sito?) il Joker è il più iconico degli avversari di Batman, penetrato al punto nel nostro immaginario da essere diventato oggetto di opere dedicate, come il recente blockbuster cinematografico che porta il suo nome. In Mortal Kombat 11 ovviamente è un combattente dotato di armi particolarissime.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 è disponibile per PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e Google Stadia. Spawn, il prossimo personaggio scaricabile, sarà rilasciato il 17 marzo per i possessori del Kombat Pack e il 24 marzo per tutti gli altri.