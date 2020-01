Ghost Recon Breakpoint, arriva Terminator con un evento gratuito

Ubisoft ha annunciato il lancio di un evento gratuito di Ghost Recon Breakpoint dedicato a Terminator. Ci saranno quindi missioni, nemici e dialoghi ispirati al primo film della saga, quello del 1984. L'evento dedicato a Terminator sarà disponibile a partire da domani alle ore 10:00 per tutte le versioni del gioco: PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Anche gli abbonati a Uplay+ potranno usufruirne.



Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale di Ghost Recon Breakpoint:



Interamente giocabile da soli o in cooperativa, l'evento live di Terminator vedrà i giocatori impegnati ad affrontare una minaccia inattesa dal futuro in un nuovo arco narrativo, ambientato in una location inedita di Auroa.



Saranno disponibili due nuove missioni narrative in cui i giocatori dovranno salvare Rasa Aldwin, una donna proveniente dal futuro, e collaborare con lei nella speranza di fermare i piani dei Terminator. Le due missioni saranno disponibili rispettivamente il 29 gennaio e l'1 febbraio, e resteranno nel gioco fino al termine dell'evento. Inoltre, i giocatori potranno affrontare gli impegnativi cyborg T-800 nelle missioni giornaliere di intercettazione e guerriglia.



Una volta completate le missioni durante l'evento live, dal 29 gennaio al 6 febbraio, i giocatori saranno ricompensati con oggetti esclusivi ispirati a Terminator, tra cui il celebre completo punk del film, nuove armi e veicoli. Oltre alle ricompense ottenute completando le missioni dell'evento, sarà anche possibile personalizzare ulteriormente i propri Ghost con due pacchetti che consentiranno di trasformarsi completamente nel Terminator o in Kyle Reese all'interno del gioco.



L'evento live Terminator fa parte dell'Episodio 1 di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e segue il lancio del primo raid nella storia del franchise, oltre a una serie di aggiornamenti gratuiti che hanno apportato numerosi miglioramenti al titolo. Il gioco continuerà a ricevere aggiornamenti costanti nei prossimi mesi, rispettando l'impegno preso nella lettera "Moving Forward" di espanderlo e migliorarlo in base ai feedback degli utenti.