One Punch Man: A Hero Nobody Knows, i nuovi personaggi in video e immagini

One Punch Man: A Hero Nobody Knows presenta i nuovi personaggi con uno spettacolare video e una galleria di immagini inedite.



In One Punch Man: A Hero Nobody Knows sono stati confermati come giocabili tre personaggi aggiuntivi:

Imperatorino : è un piccolo genio al quinto grado nell'associazione degli eroi di classe S. Usa le sue invenzioni e il suo intelletto superiore per sconfiggere i nemici più temibili.

: è un piccolo genio al quinto grado nell'associazione degli eroi di classe S. Usa le sue invenzioni e il suo intelletto superiore per sconfiggere i nemici più temibili. Molla Baffuta : attualmente 28° della classe A, è un abile spadaccino e usa le sue abilità nella scherma per combattere i mostri.

: attualmente 28° della classe A, è un abile spadaccino e usa le sue abilità nella scherma per combattere i mostri. Dolcetto Mask: si trova in vetta alla classe A. Non fatevi ingannare dal suo aspetto, perché dietro al suo volto affascinante, in realtà si nasconde una personalità spietata e insensibile.