The Witcher, la serie Netflix: due nuovi attori nel cast della seconda stagione?

The Witcher vedrà l'arrivo di due nuovi attori nel cast della seconda stagione, stando a quanto riportato da un autorevole fansite che si occupa anche della serie Netflix.



Gli attori in questione sono Paul Bullion (Peaky Blinders, Dune) e Yasen Atour (Young Wallander), che andranno a interpretare rispettivamente il ruolo di Lambert e Coen, due witcher che incroceranno la propria strada con quella di Geralt di Rivia durante la seconda stagione di The Witcher.



Lambert è stato un compagno di Geralt presso la Scuola del Lupo, nonché uno degli ultimi witcher addestrati fra le mura di Kaer Morhen, mentre Coen viene dalla Scuola del Grifone ma ha passato un po' di tempo a Kaer Morhen durante l'allenamento di Ciri.



Il casting dei due attori, che a quanto pare vedrà la loro presenza in almeno tre episodi, sembra confermare il fatto che nella seconda stagione di The Witcher vedremo rappresentato l'arco narrativo di Kaer Morhen, con appunto l'addestramento di Ciri.



Laddove queste notizie venissero confermate ufficialmente, mancherebbe un unico ruolo da coprire per la storyline in questione, quello di Vesemir, che secondo alcune fonti sarebbe stato proposto a Mark Hamill.