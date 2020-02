Dragon Quest: Your Story, recensione

A poco più di sei mesi dall'uscita nelle sale nipponiche, Dragon Quest: Your Story arriva anche nel nostro paese, completamente doppiato in italiano, grazie all'ormai popolarissima piattaforma di distribuzione digitale Netflix . Il film, prodotto da Shirogumi e Robot Communications, ha ricevuto in patria un'accoglienza non proprio calorosa... anzi, si potrebbe dire che abbia decisamente floppato al botteghino, soprattutto se si considera l'amore che i giapponesi nutrono da trent'anni nei confronti del franchise (Square) Enix. Scritto e diretto da Takashi Yamazaki, il film si ispira a uno dei capitoli più amati, noto in Italia come Dragon Quest V: La sposa del destino , ma racconta una versione alternativa di quella storia, con un controverso twist sul finale e un character design sensibilmente diverso da quello originale di Akira Toriyama . I fan giapponesi hanno anche criticato aspramente la scelta di affidare il doppiaggio a varie celebrità televisive, piuttosto che a veri e propri professionisti. Insomma, con tutte queste scelte autoriali discutibili, ci siamo approcciati alla visione vagamente prevenuti... e invece siamo arrivati ai titoli di coda tutto sommato soddisfatti.

La trama in sintesi

E quando diciamo "in sintesi", lo intendiamo letteralmente. Dragon Quest: Your Story comincia come un videogioco... nel senso che le prime scene riproducono proprio un gioco per console a 8-bit, tra piccoli sprite pixellosi, musica chiptune e finestre di dialogo in giapponese, fortunatamente sottotitolato in italiano. Assistiamo così alla nascita di Luca e alla fuga disperata di suo padre Pankraz quando le forze del demoniaco stregone Skriterioska attaccano il castello: Luca cresce insieme al padre e allo scudiero di famiglia, Sancho, e qualche anno dopo si ritrova nelle grinfie dello stregone, che lo prende come schiavo insieme al principe Harry. Dragon Quest: Your Story, in realtà, è un'avventura generazionale che questo film, purtroppo, racconta in modo molto frettoloso. Per quanto sia difficile condensare in un'ora e quaranta minuti di pellicola decine di ore di gioco, la sceneggiatura di Takashi Yamazaki glissa su alcuni snodi narrativi di un certo rilievo, ne rappresenta troppo freneticamente alcuni e indugia su altri meno importanti, come la scelta della fantomatica "sposa" che dava il sottotitolo al gioco.

Your Story, però, non è e non vuole essere una trasposizione fedele di Dragon Quest V. Le piccole differenze che i fan del gioco Enix cominceranno a riscontrare col passare dei minuti trovano la loro ragion d'essere in quel finale che ha fatto infuriare i giapponesi. Non vogliamo anticiparvi troppo riguardo a questo particolare colpo di scena: mettiamola così, chi ha visto The LEGO Movie potrebbe avere una vaga idea di quel che lo aspetta prima dei titoli di coda. È una scelta molto particolare - come abbiamo detto, controversa - ma dobbiamo ammetterlo: ci è piaciuta. Ci ha ricordato perché amiamo tanto un genere con cui siamo cresciuti negli anni, un sentimento che si estende al di là dei confini di questo franchise e che, siamo sicuri, commuoverà tutti gli appassionati di JRPG che hanno vissuto avventure particolarmente coinvolgenti e che hanno visto crescere e trasformarsi le loro serie preferite. Forse Yamazaki avrebbe dovuto concentrarsi un pelo di più sui rapporti tra i personaggi e su un intreccio che qualcuno potrebbe fare un po' di fatica a seguire, senza aver giocato Dragon Quest V, ma la trama è tutt'altro che incomprensibile.