Warriors Orochi 4 Ultimate, la recensione

Per affrontare la recensione di Warriors Orochi 4: Ultimate abbiamo dovuto fare un passo indietro, tornando a immergerci nelle atmosfere frenetiche e chiassose dell'ultimo Musou prodotto da Koei Tecmo , pubblicato alla fine del 2018. La nuova edizione, immancabile, introduce contenuti inediti, missioni extra e nuovi personaggi per arricchire ulteriormente un roster già imponente, che conta oltre 170 combattenti provenienti dai vari Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi e non solo. Fanno infatti il proprio ritorno figure come Ryu Hayabusa , protagonista della serie Ninja Gaiden nonché presenza fissa nel picchiaduro Dead or Alive; Giovanna d'Arco , comparsa diversi anni fa in Bladestorm: La Guerra dei 100 Anni; Achille , protagonista dello spin-off Warriors: Legends of Troy; e poi ancora Gaia, Ade, Yang Jian e Perseo , quest'ultimo al centro di una campagna aggiuntiva che si innesta fra i capitoli originali di Warriors Orochi 4, aggiungendo anche missioni secondarie e un nuovo finale.

Le novità

Se avete già giocato con l'episodio base, Warriors Orochi 4 Ultimate vi premierà con un bel pacchetto di risorse, molto utili per potenziare ulteriormente i personaggi che siete soliti utilizzare nel party e affrontare in tal modo con più tranquillità le nuove sfide di questa edizione.



Come detto, i contenuti principali ruotano attorno alla campagna originale, aggiungendo nuovi capitoli interessanti ma non imprescindibili, tuttavia piacevoli per chi nutre ancora una grande passione per i Musou. Questo nonostante la ben nota refrattarietà di queste produzioni a rinnovarsi tanto sul piano strutturale quanto su quello del gameplay, anche se c'è da dire che il tentativo di trasformare tutto in un open world con Dynasty Warriors 9 non è andato minimamente a buon fine.

Parliamo insomma di extra superflui se sentite ormai di avere "già dato", anche considerando un prezzo per il solo upgrade non proprio a buon mercato: ben 39,99 euro su PlayStation Store, laddove il pacchetto completo viene venduto alla cifra anch'essa esagerata, tutto sommato, di 69,99 euro.



Per fortuna i contenuti inediti non si limitano ai nuovi personaggi e alle missioni aggiuntive, ma vedono anche la presenza di sfide inedite nel Challenge Mode, qualche meccanica modificata e un'interessante modalità denominata Infinity Mode, in cui dovremo superare dodici torri create da Zeus per aggiudicarci il suo trono sulla cima dell'Olimpo dove, come noto, c'è una magica città.



L'esperienza è parecchio caotica, ci sono timer da rispettare per il completamento dei vari "piani", una grande quantità di loot da raccogliere ma anche e soprattutto un sistema di progressione indipendente, parallelo rispetto alla campagna, che ci obbligherà dunque a sbloccare di nuovo i vari protagonisti.