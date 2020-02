MSI Alpha 15, la recensione

Scelte buone e meno buone

Tolto dalla scatola, l'Alpha 15 si distingue per una sola nota di colore, il logo, mentre la scocca nei toni del grigio lo rende allo stesso tempo un po' anonimo ma anche discreto. Gusti, mentre è innegabile che la qualità delle plastiche utilizzate sia alta e piacevole, tanto alla vista quanto al tatto, così come si può dire lo stesso per le finiture metalliche. Insomma nonostante si tratti di un prodotto da 1299 nella configurazione testata, il feeling è quello di un computer anche più costoso. La connettività è garantita da due USB Type A 3.2, una USB Type C, HDMI, Display Port, jack, lettore di schede ed Ethernet. Manca invece la Thunderbolt 3. Razionale la scelta di mettere la Type C di lato, così da tornare comoda con periferiche come le cuffie, mentre molto meno pratiche sono sul lato opposto, quello destro, le due Type A che, montate troppo in basso, sono un po' scomode se vi si vuole attaccare il mouse cablato e un'altra periferica. Acceso, l'Alpha 15 mette in bella mostra la tastiera Steel Series RGB che, insieme alla luci installate nelle porte, rendono molto meno discreto l'impatto con questo prodotto. Ovviamente la loro accessione e i pattern di illuminazione possono essere regolati: si tratta di un gradevole di più per una tastiera che abbiamo usato per diversi giorni e ci ha sempre lasciato soddisfatti. Sia quando scrivevamo, sia quando giocavamo. Il track pad è spazioso e ha due tasti fisici con un click preciso, però nel complesso dà l'idea di essere un po' più economico rispetto quello di altri portatili. Che lascia davvero ben impressionati è il pannello TN (ma "IPS level") scelto: sigle e claim a parte, il monitor 15.6" Full HD a 144Hz è reattivo e dotato di colori brillanti, ma anche di un angolo di visualizzazione molto generoso. Con titoli dove possiamo ottenere un alto frame rate e con un look molto colorato, come League of Legends o Rocket League, lo abbiamo trovato davvero ottimo ma in generale tutta l'esperienza visiva ci ha soddisfatto. Tra l'altro è stato montato all'interno di cornici molto sottili e, in generale, in un prodotto che in circa 2.5Kg e con dimensioni di 358 x 249 x 25mm resta trasportabili in giro per tutto il giorno senza soffrire le pene dell'inferno. MSI, come da tradizione, punta molto sul sistema di raffreddamento e in effetti i sette heat-pipes installati mantengono le temperature sempre basse. Di fatto, anche quando sotto stress dopo lunghe sessioni di gioco, la temperatura dell'Alpha 15 non è mai motivo di fastidio o preoccupazione. Diverso il discorso sulle ventole che sono davvero troppo rumorose, anche quando si svolgo normali attività come navigare su Internet e lavorare. Il Dragon Center permette di scegliere tra alcune impostazioni, tra cui un "silenziosa" che però incide sulle performance, ma resta il problema. Buono l'audio stereo che, nonostante sia troppo "leggero" se si analizzano i bassi, per il resto se la cava sufficientemente bene.