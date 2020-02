Avengers: Endgame e Infinity War, due poster in edizione limitata da Paolo Rivera

Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War tornano a mostrarsi, in questo caso con due poster in edizione limitata realizzati dall'artista Paolo Rivera.



Rivera ha potuto finalmente pubblicare su Twitter le immagini delle locandine in questione, che ha disegnato appositamente per il cast e la crew di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.



La cosa interessante dei due poster è che compongono un'unica, grande immagine che vede sulla sinistra Thanos e i suoi guerrieri, l'Ordine Nero; sulla destra i tantissimi eroi che si contrappongono al titano pazzo.



Quello che viene riprodotto è di fatto lo scontro finale che si vede in Avengers: Endgame, a giudicare da diversi dettagli: il costume indossato da Thor e Hulk, la presenza di personaggi come Black Panther, Doctor Strange e Spider-Man, nonché Pepper e Rhodey nelle rispettive armature.



Rivera ha detto di aver realizzato le locandine con Photoshop e che quindi non esistono bozze originali, ma ha anche promesso di rivelare il processo creativo dell'opera non appena avrà un po' di tempo.





Looks like I can finally share these #Avengers posters! (Apologies in advance, as this ultra-limited edition is only for the cast & crew.) A huuuuge thanks goes to Trinh Tran for giving me the gig, not to mention letting me have the time necessary to see it through. pic.twitter.com/5wr96rPNoI