Fortnite Celebration Cup su PS4: i premi in denaro del torneo di oggi 16 febbraio 2020

Dopo il Giorno 1 di ieri, il nuovo appuntamento con Fortnite Celebration Cup su PS4 torna oggi, domenica 16 febbraio 2020. Vediamo dunque prima di tutto le informazioni e gli orari da tenere a mente; in secondo luogo i premi previsti da Epic Games per oggi, che saranno eccezionalmente in denaro.

Fortnite Celebration Cup su PlayStation 4 è un torneo esclusivo per i giocatori di Fortnite Capitolo 2 sulla console ammiraglia Sony: dopo il primo appuntamento di ieri, il nuovo match avrà luogo oggi domenica 16 febbraio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 (orario italiano locale, salvo cambiamenti dell'ultimo secondo). Per partecipare al torneo vi basterà possedere una PlayStation 4 da cui giocare, un account Epic Games con autenticazione a due fattori abilitata, infine aver raggiunto almeno il livello 15 nella Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.

Eccezionalmente, i premi del Fortnite Celebration Cup su PS4 di oggi saranno in denaro. Ecco la classifica con il montepremi: riuscirete a posizionarvi al suo interno?

1° 3.000 $

2° 2.300 $

3° 2.000 $

4° 1.800 $

5° 1.700 $

6° 1.600 $

7° 1.500 $

8º 1.400 $

9º 1.200 $

10º 1.100 $

11º-20º 900 $

21º-30º 800 $

31°-40° 700 $

41°-50° 600 $

51°-75° 500 $

76°-100° 400 $

101º-250º 350 $

251°-500° 250 $

501°-1000° $225

1001°-1500° 200 $