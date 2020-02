Rainbow Six: Siege, Operazione Void Edge: Iana e Oryx in un video di gameplay

Rainbow Six: Siege vedrà a breve il lancio dell'Operazione Void Edge, che fra le altre cose introdurrà due nuovi operatori: Iana e Oryx.



I due personaggi sono protagonisti di un video di gameplay che ne mette in luce le caratteristiche e le abilità, evidenziate anche nel nostro provato di Rainbow Six: Siege - Operazione Void Edge.



"Iana è un libro aperto: viene da una famiglia di ingegneri e si è distinta negli studi accademici dopo essere stata costretta a lasciare l'aeronautica per motivi di salute", recita il sito ufficiale del gioco.



"Per far parte del programma aerospaziale, specie nei ruoli tecnici, bisogna avere mente lucida e nervi saldi. E lei è salda, sicura e prevedibile, ma questo non vuol dire che lo siano anche le sue tattiche."



"Oryx è tutta un'altra storia. In realtà è come se non ce l'avesse affatto, una storia. So che Kaid lo tiene in grandissima considerazione e che è il suo luogotenente alla Fortezza, e mi fido del tuo giudizio."



Iana, attaccante olandese, dispone di un'abilità denominata Gemini Replicator, che crea un suo ologramma tattico che può distrarre gli avversari e donarle un sostanziale vantaggio in battaglia.



Oryx è invece un possente difensore giordano in grado di sfondare le pareti non rinforzate con una furiosa carica, così da cogliere i nemici di sorpresa.