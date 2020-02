Fortnite Celebration Cup su PS4: i premi del Torneo di oggi 15 febbraio 2020

Nella sera di oggi, sabato 15 febbraio 2020, si terrà su Fortnite Capitolo 2 il primo appuntamento con la Fortnite Celebration Cup su PS4. Si tratta di un torneo esclusivo, disponibile solo sulla console ammiraglia Sony: i giocatori potranno partecipare gratuitamente per vincere alcuni premi molto interessanti.

Per partecipare alla Fortnite Celebration Cup su PlayStation 4 bisogna tenere a mente alcune, semplici informazioni: innanzitutto gli orari, che dovrebbe coincidere con la fascia 19.00-22.00 (salvo cambiamenti dell'ultimo momento di Epic Games). La modalità di gioco proposta sarà poi quella standard In Singolo, cui potranno accedere tutti i giocatori che abbiano l'autenticazione a due fattori attiva sul proprio account, e che abbiano raggiunto almeno il livello 15 in Fortnite Capitolo 2 Stagione 1.

Il Giorno 1 del Fortnite Celebration Cup su PlayStation 4 presenterà premi in oggetti cosmetici, qui di seguito riportati in un pratico elenco. Se ambite invece ai premi in denaro dovrete giocare domani sera, nel Giorno 2, che esamineremo a parte più avanti.

Migliori 50% - Spray "Al riparo"

Migliori 25% - Piccone "Dettaglio selvaggio"

Migliori 5% - Costume "Tango"