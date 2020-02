Uncharted, il film: per Tom Holland risolverà molti dei problemi dei film legati ai videogiochi

Per Tom Holland, Uncharted, il film risolverà molti dei problemi che hanno le pellicole dedicate ai videogiochi.



Una dichiarazione piuttosto impegnativa, soprattutto visto che il film di Uncharted ha perso il sesto regista nel giro di pochi mesi.



Nel film Tom Holland reciterà nei panni di un giovane Nathan Drake. In una recente intervista l'attore famoso per Spider-Man ha detto che l'approccio che stanno utilizzando con Uncharted risolverà una delle domande più difficili di Hollywood: come si fa a realizzare un adattamento cinematografico di successo di un videogioco?



Sono poche, infatti, le pellicole che riescono a mediare tra la fedeltà con la licenza originale e il successo al botteghino. Chissà se Sonic - il Film (ecco la recensione), riuscirà nell'impresa.



"Penso che Uncharted offra quello che la maggior parte dei film sui videogiochi non fa, ovvero raccontare la storia che è alle origini dei videogiochi", ha detto Holland a IGN. "Quindi se hai giocato ai giochi, non sai cosa succederà nel film. E se non hai giocato ai videogames apprezzerai la storia perché non ci sono informazioni che devi conoscere in anticipo. In questo modo tutti vivranno il film con lo stesso ritmo. Sono davvero entusiasta di fare questo film, anche se se ne parla da tanto tempo."



La prima notizia di un film Uncharted è arrivata, infatti, nel giugno 2009. La prima stesura della sceneggiatura è stata fatta da Kyle Ward, che ai tempi stava anche scrivendo le sceneggiature per altri adattamenti di videogiochi come Kane & Lynch e Hitman 2. Da quel momento in poi i problemi si sarebbero accumulati, fino ad arrivare ad oggi. Il progetto sembra avviato, ma il recente cambio di regia potrebbe aver scombinato i piani.



Uncharted ha perso il sesto regista nel dicembre 2019, quando Travis Knight (Bumblebee) si è defilato per via di un conflitto tra i tempi di programmazione del film e gli impegni di Holland. Il film di Uncharted è al momento previsto per il 5 marzo 2021. Il regista di Venom, Reuben Fleischer, dovrebbe essere in capo al nuovo progetto.



La scelta di Holland nel cast si spiega con la necessità di mostrare gli inizi di Nathan Drake. Per questo motivo era necessario un volto più giovane di quello che abbiamo imparato a conoscere in Uncharted 4: Fine di un Ladro, dato che nella pellicola scopriremo come il protagonista diventerà l'uomo visto nei videogiochi.



Holland è entusiasta del progetto. La sceneggiatura di Joe Carnahan, "è una delle migliori che io abbia mai letto" così come l'attore di Spider-Man ha solo parole di rispetto per il co-protagonista Mark Wahlberg. "Penso che Mark Wahlberg sia un Sully fenomenale e ci divertiremo molto", ha detto.



A questo punto quanta fiducia avete nel progetto?