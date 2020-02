Fortnite, balletto Never Gonna: Epic Games trolla i giocatori

Nelle ultime ora Epic Games ha trollato i giocatori di Fortnite Capitolo 2: gli ha fatto insomma un bello scherzetto, subdolo, intelligente e anche autoironico. E tutto ha avuto, come esito della questione, la proposta di un balletto inedito, noto come Never Gonna. Cerchiamo allora di capire cosa è accaduto.

Nel nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, gli sviluppatori di Epic Games hanno mostrato ai giocatori l'immagine che vedete poco più avanti: annunciava una nuova Skin mai vista prima, che avrebbe dato come vantaggi ad inizio partita non solo degli scudi curativi, ma anche un lanciarazzi leggendario garantito. Insomma, Fortnite che diventa un pay to win. Ma era solo uno scherzo: dando l'ok al messaggio pubblicitario, il giocatore veniva reindirizzato al negozio giornaliero... davanti al balletto Never Gonna.

"Non accadrà mai", letteralmente: Fortnite non è mai stato né mai sarà un gioco pay to win, ed Epic Games ha voluto ricordarlo ai giocatori in modo ironico, trollandoli. Cosa ne pensate di questo buffo scherzo? Chissà se qualcuno non particolarmente furbo ha davvero acquistato il balletto credendo, per qualche motivo, che conferisse questi vantaggi poco credibili.

TF IS THIS



*New OP Outfit*

Never gonna take the L. Blast through your opponents with a LEGENDARY Rocket Launcher then sit back and slurp on some free Shield Potions. This Outfit will never let you down.#Fortnite pic.twitter.com/TjlMagb19r — FNLeaksAndInfo // Max (@FNLeaksAndInfo) February 15, 2020