Uncharted, il film perde il sesto regista. In arrivo Ruben Fleischer di Zombieland e Venom

Brutte notizie per il film di Uncharted. La tribolata pellicola di Sony ha perso il sesto regista nel giro di pochi anni. Ruben Fleischer, regista di Benvenuti a Zombieland e Venom, dovrebbe essere in pole position per sostituire Travis Knight e dirigere Tom Holland e Mark Wahlberg nell'adattamento cinematografico della serie di Naughty Dog.



Secondo il sito Deadline Travis Knight (Bumblebee), il sesto regista chiamato per il film, avrebbe lasciato per via dei tempi di produzione modificati rispetto ai piani originali. A prendere il suo posto sarebbe stato chiamato Ruben Fleischer, regista di Benvenuti a Zombieland, di Zombieland: Doppio Colpo e Venom. Fleischer sarà chiamato a dirigere Tom Holland e Mark Wahlberg nell'adattamento del celebre videogioco di Naughty Dog.



Visti i nuovi problemi, ancora non si sa quando i lavori potrebbero finire e il film raggiungere le sale di tutto il mondo.