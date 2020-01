Dragon Ball Super, il Funko Pop di Zamasu è ora disponibile

I Funko Pop sono inarrestabili, e già da alcuni anni ormai vengono realizzate statuine anche a tema manga e anime famosi. Dragon Ball Z e Dragon Ball Super hanno già offerto alla società più di un soggetto, e un nuovo Funko Pop di Zamasu è pronto proprio in queste ore ad invadere i negozi americani.

Il Funko Pop di Fused Zamasu è ora disponibile negli Stati Uniti, esclusivamente presso i rivenditori Hot Topic: vi avevamo anticipato il suo design già nel mese di dicembre 2019. Nonostante si tratti di un'esclusiva, comunque, potrà essere acquistato tramite importazione anche nel resto del mondo, ad un prezzo probabilmente più elevato di quello di listino (che si aggira sui 15 euro). Zamasu, lo ricordiamo, è uno dei nemici più pericolosi di Dragon Ball Super, il suo arco narrativo si colloca proprio prima di quello della Sopravvivenza degli Universi.

A proposito di Dragon Ball Super, ricordiamo che il nuovo capitolo del manga arriverà all'incirca verso la metà di gennaio 2020, e sarà disponibile per la lettura anche online su Manga Plus. Torneremo a parlarvene a tempo debito, intanto eccovi l'immagine del Funko Pop di Zamasu.

Better look at the Hot Topic exclusive Fused Zamasu and Silver Age All Might and Pop Tee.



Silver Age All Might releases in December. Possibly next week



Fused Zamasu releasing in early January. pic.twitter.com/FjyVTk9dRS