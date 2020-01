Pokémon GO, l'aggiornamento introduce l'evoluzione tramite scambio e nuovi pokémon di Unima

L'aggiornamento di Pokémon GO introduce una meccanica conosciuta dagli allenatori più esperti: ovvero la possibilità di evolvere determinati pokémon attraverso lo scambio . Inoltre Niantic ha aggiunto tanti nuovi pokémon di Unima, come per esempio Roggenrola, Tympole o Venipede.



Pokémon GO, dopo aver registrato il miglior anno di sempre, ha introdotto alcune novità piuttosto gradite dai fan. La prima è che alcuni Pokèmon potranno essere evoluti senza dover spendere preziose caramelle. Tra questi ci sono Kadabra, Machoke, Graveler e Haunter.



Inoltre sono stati introdotti nuovi pokémon di Unima. Roggenrola, Tympole, Venipede, Dwebble, Trubbish, Tirtouga, Archen, Trubbish, Karrablast, Joltik, Axew e Shelmet possono essere trovati comunemente in giro.



Venipede e Dwebble nelle uova da 2Km, Roggenrola, Tympole, Trubbish, Karrablast, Joltik e Shelmet in quelle da 5Km, mentre Timburr, Tirtouga, Archen e Axew in quelle da 10Km.



Per quanto riguarda i pokemon regionali, Throh può essere trovato in Nord America, Sud America e Africa. Sawk in Europa, Asia e Australia, Maractus nel Sud degli Stati Uniti, Messico, America Centrale, Caraibi e Sud America, Sigilyph in Egitto e Grecia. Questi pokémon possono essere trovati anche nelle uova da 10Km trovate in questi luoghi.



Infine Basculin Forma Linearossa può essere trovato a ovest del meridiano di Greenwich, mentre Basculin Forma Lineablu a est.