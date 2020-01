Rainbow Six: Siege, Clash ritorna con la patch 4.2

Con la patch 4.2 di Rainbow Six: Siege tornerà Clash, l'operativo rimosso per via di un bug che faceva crashare il gioco.



Lo ha annunciato il Community Manager di Ubisoft Jenny Feng su Reddit. I problemi di Clash dovrebbero essere stati risolti con la patch 4.2 di Rainbow Six: Siege. In precedenza il suo scudo trasparente aveva sia creato problemi di stabilità al gioco sia problemi di bilanciamento di questo intenso sparatutto tattico.



A distanza di alcune settimane, però, tutto sembra essere stato risolto. Sfortunatamente Ubisoft non ha diffuso altre notizie in merito e dovremo aspettare ancora qualche giorno sia per sapere come hanno risolto i problemi di Clash, sia quando la patch 4.2 sarà pubblicata.