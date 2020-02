Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 a tema oro? Tutto quello che sappiamo

Salvo imprevisti, Epic Games lancerà la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 questo giovedì 20 febbraio 2020. I preparativi sono già cominciati, così come la pubblicità per l'evento, anche se non è noto se accadrà o meno qualcosa di eclatante sulla mappa di gioco, in questi giorni. Ricapitoliamo, comunque, tutto quello che sappiamo sulla Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.

Innanzitutto sappiamo la data di lancio, che salvo imprevisti coinciderà con il 20 febbraio 2020 (di mattina, con un nuovo aggiornamento gigantesco). Inoltre è probabile che il tema di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sia l'oro. Si, l'oro: il preziosissimo metallo volgarmente definito di colore giallo. Questo per vari motivi: intanto, come previsto dai dataminer e leaker di Fortnite Battaglia Reale, alcuni oggetti al centro della mappa di gioco stanno diventando, in modo casuale, d'oro. E poi il primo teaser di Epic Games ha modificato le immagini dei canali social, aggiungendovi una manata d'oro, come se avesse macchiato il logo del gioco.

A posteriori, si poteva intuire il tema oro di Fortnite Capitolo 2: già alcune sfide a tempo straordinario infatti avevano garantito costumi alternativi per le skin dello scorso Pass Battaglia, ora gialle ora dorate. E poi, nei file di gioco c'è proprio un Costume Leggendario che si chiama Oro, che a questo punto potrebbe debuttare nel negozio con la nuova stagione oppure arrivare addirittura come ricompensa del Livello 100 del nuovo pass battaglia di Fornite Capitolo 2 Stagione 2. Riunendo tutti questi dettagli, il tema legato all'oro è più che credibile... ma cosa sta per accadere alla mappa? E come verrà giustificato tutto ciò? Ve lo faremo sapere a tempo debito.

THE FORTNITE TWITTER PROFILE JUST GOT UPDATED!



This is Teaser 1 for Season 2! pic.twitter.com/sPQlZg6zfP — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 16, 2020