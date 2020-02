Rainbow Six: Siege su PS5 e Xbox Series X al lancio, con multiplayer cross-gen

Rainbow Six: Siege sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X all'uscita delle console di nuova generazione, ha chiarito Ubisoft, ovvero saranno tra i titoli di lancio delle nuove console Sony e Microsoft, con tanto di multiplayer cross-gen che consentirà di giocare con gli utenti di PS4 e Xbox One in modo da mantenere una community alquanto numerosa e compatta.



Il game director Leroy Athanassoff ha svelato a Windows Central che l'intenzione di Ubisoft è dunque di rendere disponibile Rainbow Six: Siege su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console, o almeno questo è l'attuale obiettivo del publisher, salvo inconvenienti tecnici. Possiamo dunque ascrivere anche lo sparatutto tattico multiplayer di Ubisoft ai giochi di lancio della next gen, a quanto pare.



Resta da capire se questa presenza del gioco sulle nuove console sia da interpretare coma una versione effettivamente modificata per sfruttare i nuovi hardware o della semplice conferma che Rainbow Six: Siege funzionerà senza problemi su PS5 e Xbox Series X, cosa peraltro piuttosto scontata visto che le console dovrebbero essere retrocompatibili in maniera totale almeno che con il catalogo di giochi per le console immediatamente precedenti.



In ogni caso, è interessante avere anche la conferma della presenza del multiplayer cross-gen: considerando le normali dinamiche di adozione delle nuove console, per un gioco fondato sul multiplayer è importante avere da subito una community numerosa e ben consolidata e questo si ottiene facilmente aggiungendo semplicemente PS5 e Xbox Series X alle community già esistenti, espandendone ulteriormente la popolazione online.



Siamo ancora in attesa di vedere piuttosto il multiplayer cross-platform per Rainbow Six: Siege, ma su questo Athanassoff ha detto di non avere notizie da dare al momento, sostenendo come si tratti di un discorso che riguarda soprattutto le intenzioni di Sony e Microsoft.