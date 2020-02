PS5 e Xbox Series X: retrocompatibilità "quasi totale" con le console precedenti, dice Ubisoft

La retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X con le console precedenti torna ad essere al centro dell'attenzione, dopo una veloce menzione fatta al riguardo dal CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, nel corso della recente riunione finanziaria della compagnia.



Il discorso fatto da Guillemot è piuttosto vago ma introduce alcuni possibili elementi di discussione, posto che il CEO di Ubisoft sia probabilmente persona informata dei fatti per quanto riguarda le console next gen, poiché ha parlato di retrocompatibilità "quasi" totale con i cataloghi precedenti.



Parlando di PS5 e Xbox Series X, Guillemot ha affermato che presentano qualcosa di nuovo per l'industria perché "Quelle console faranno funzionare quasi tutto il catalogo delle console precedenti. Sarà qualcosa di nuovo nell'industria, aiuterà le vecchie generazioni a continuare ad essere importanti nel mercato anche per i prossimi anni".



Il fatto che si parli di "quasi" totalità del catalogo non è chiaro a cosa si riferisca, così come al plurale utilizzato per le precedenti console, con cui poteva intendere in effetti anche soltanto PS4 e Xbox One.



È stato confermato ufficialmente che Xbox Series X sarà retrocompatibile con Xbox One, Xbox 360 e anche la prima Xbox, dunque i dubbi per quanto riguarda la console Microsoft non ci sono, mentre maggiori elementi di vaghezza ci sono per PS5. Nelle caratteristiche hardware ufficiali emerse di recente da un sito Sony è stata ribadita la presenza della retrocompatibilità con PS4, ma mancano ancora dettagli precisi al riguardo.



Il discorso del CEO di Ubisoft può dunque far pensare a una compatibilità non proprio totale sui giochi PS4, oppure - più probabilmente - a un'estensione limitata della retrocompatibilità alle generazioni precedenti a PS4.



In ogni caso, la menzione dimostra l'importanza che la retrocompatibilità ricopre anche per i produttori di videogiochi: non solo garantisce la possibilità di continuare a sfruttare senza grandi problemi gli enormi bacini di utenza ancora legati a PS4 e Xbox One, ma consentono anche di valorizzare i giochi usciti negli anni precedenti come titoli comunque utilizzabili su PS5 e Xbox Series X.