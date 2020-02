PS5, caratteristiche hardware e retrocompatibilità con PS4 confermate dal sito ufficiale Sony

Alcune caratteristiche hardware di PS5 vengono confermate da quanto riportato sul sito ufficiale di Sony Interactive Entertainment in giapponese, in particolare per quanto riguarda CPU, supporti e qualcosa riguardante la GPU e la retrocompatibilità con PS4.



A dire il vero si tratta sostanzialmente di una conferma di quanto emerso già in precedenza su PS5, ma in questo caso si tratta di un documento ufficiale e dunque sicuramente verificato. In particolare, questi sono gli elementi che emergono dal testo in giapponese.



PS5 Hardware

AMD Custom Chip

CPU: x86 - 64 AMD Ryzen "Zen2", 8 cores/16 threads

GPU: AMD Radeon RDNA (Radeon DNA) - based graphics engine

SSD Custom

Supporto Audio 3D

Output video fino a 8K

Retrocompatibilità con giochi PS4

Ultra HD Blu-ray da 100GB

Compatibilità con PlayStation VR