PS5, il sito ufficiale è online

Sony ha aperto il sito ufficiale di PS5. Il sito, al momento piuttosto scarno, recita solamente "PS5 sta per arrivare. In arrivo durante le feste natalizie del 2020".



All'interno del sito ufficiale di PlayStation 5 ci si può iscrivere anche alla newsletter, così da rimanere sempre informati sulla console. Ma le novità non dovrebbero tardare ad arrivare. Sony, infatti, ha scritto anche che: "Abbiamo iniziato a condividere alcune delle incredibili funzionalità che puoi aspettarti da PlayStation 5, ma non siamo ancora pronti a svelare completamente la nuova generazione di PlayStation. Iscriviti qui sotto per essere tra i primi a ricevere aggiornamenti non appena li annunceremo, comprese le novità sulla data di uscita di PS5, il prezzo di PS5 e i giochi di lancio di PS5." L'annuncio arriverà a breve?