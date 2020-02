Cosplay, lo Scorbunny di Jessica Nigri non è adatto ai deboli di cuore

Jessica Nigri è una modella americana tanto famosa per i suoi cosplay che per le sue generose forme. In questo caso ha deciso di interpretare uno Scorbunny, uno dei tre simpatici starter di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. I risultati sono notevoli, anche se forse non adatti a tutti.



Con un post su Instagram che ovviamente sta facendo il pieno di like, Jessica Nigri ha dato la sua interpretazione di Scorbunny, il simpatico starter di fuoco di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Un'interpretazione sicuramente sui generis, visto che il simpatico animaletto è stato realizzato in maniera fedele nei colori, ma diciamo risparmiando molto sui materiali. O meglio sul quantitativo di materiali utilizzato.



Il commento del breve filmato è "ha lanciato una Pokéball sulla mia testa", ma è solo la scusa per ammiccamenti e stroppicciamenti vari, che ovviamente il pubblico maschile apprezza. Non contenta la Nigri ha poi postato due immagini più complete nel quale si può ammirare il costume nella sua interezza. Da davanti e da dietro, coda da coniglietta inclusa.



Jessica Nigri informa i suoi 3,9 milioni di follower che si è creata il costume da sola. Che dire? Brava!