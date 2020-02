PS5, Sony ha registrato il marchio negli USA, Australia e Nuova Zelanda

Continuano i lavori per il reveal di PS5. Sony, infatti, ha registrato il marchio PlayStation 5 anche in USA, in Australia e in Nuova Zelanda.



Dopo aver registrato il nome PS5 in Europa e nel Regno Unito, Sony sta procedendo spedita nella registrazione del marchio PlayStation 5 nel resto del mondo. Operazioni all'apparenza banali, ma fondamentali in vista della presentazione, a questo punto sempre più imminente.



In queste ore, infatti, il colosso giapponese ha registrato il marchio anche in Australia, in Nuova Zelanda, ma soprattutto negli USA, il mercato più importante del pianeta. Da questi file di registrazione non si deduce nulla di particolarmente interessante sulle caratteristiche della macchina o sulla data di lancio, se non che si tratta di una console per far girare videogiochi ed è dotata dei relativi accessori. Ovvero il DualShock 5.



Una volta completate queste operazioni burocratiche, siamo sicuri che Sony sarà libera di annunciare la presentazione PlayStation 5. Ormai dovrebbe proprio essere una questione di pochi giorni prima che qualcosa di definitivo -finalmente- venga annunciato.