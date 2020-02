PS5: preorder a partire da marzo, data di uscita e prezzo rivelati da un leak?

PS5 vedrà l'apertura dei preorder a marzo, mentre la data di uscita della nuova console Sony sarebbe stata fissata al 20 novembre negli USA, al prezzo di 499 dollari: lo dice un nuovo leak.



L'autore della rivelazione ha scritto appunto su Twitter che le prenotazioni di PlayStation 5 saranno disponibili a partire da marzo, sostenendo in altre sedi che la piattaforma next-gen arriverà nei negozi americani il 20 novembre per 499 dollari.



Si tratta di una fonte affidabile? In effetti è la stessa che aveva anticipato correttamente la data di lancio di The Last of Us 2, guadagnandosi in tal modo un certo grado di credibilità nell'ambiente.



Le previsioni del leaker non si fermano tuttavia qui: a suo dire i preorder del prossimo Gran Turismo si apriranno in primavera, mentre GTA 6 uscirà nell'autunno del 2021 e infine PS5 sarà retrocompatibile con tutti i modelli precedenti.