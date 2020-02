PS5, la presunta interfaccia utente della dashboard spunta online

Un certo John Titor ha pubblicato su SlashLeaks quella che dice essere la prima immagine dell'interfaccia utente definitiva di PS5. Stando a quello che si può vedere nell'immagine, si tratterebbe semplicemente di una versione leggermente modificata dell'interfaccia utente di PS4.



Ovviamente le probabilità che sia un falso sono altissime. Già il taglio diagonale della foto, nonostante il focus quasi perfetto, fa sospettare che non sia un'immagine rubata, ma semplicemente artefatta. Comunque sia siamo tutti in attesa dell'annuncio di PS5 e possiamo sfruttare queste presunte informazioni trafugate come un modo per ammazzare il tempo in attesa di vedere finalmente la console vera e propria.



Sony non ha ancora annunciato la data dell'evento di presentazione di PS5, ma si presume che non manchi moltissimo. Alcune indiscrezioni lo vogliono a febbraio, altre a marzo. Staremo a vedere.