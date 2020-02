PS5, il Dualshock 5 in dettaglio in un trailer amatoriale

Se siete in attesa di PS5 vorrete sicuramente dare un'occhiata a quella che potrebbe il design definitivo del Dualshock 5. L'italiano Giuseppe Spinelli ha realizzato un nuovo video per Let's Go Digital, ricreando in 3D quello che dovrebbe essere l'aspetto del controller della nuova console di Sony. Il nostro non è ovviamente andato a caso, ma ha seguito le indicazioni contenute nei brevetti di Sony stessa emersi recentemente online.



Ovviamente la versione finale del Dualshock 5 per PS5 (in realtà compatibile anche con PS4) potrebbe essere differente da quella visibile nel filmato, ma data l'ottima qualità del lavoro di ricostruzione, diciamo che si tratta di un video più che valido per farsi un'idea di cosa ci aspetta, tra parti intercambiabili, nuovi grilletti, gestore dei profili, stick svitabili e quant'altro.



Per il resto vi ricordiamo che Sony non ha ancora presentato ufficialmente PS5. Si parla di febbraio per l'evento in cui ne sapremo di più sulla nuova console e delle feste natalizie per il lancio, ma per adesso è ancora tutto altamente incerto. La tensione è comunque palpabile. Speriamo che presto si smuova qualcosa.