Disney+: Falcon and Winter Soldier, Loki e WandaVision nello spot del Super Bowl

Lo spot di Disney+ realizzato per il Super Bowl ha mostrato delle scene tratte da tre serie Marvel molto attese: Falcon and Winter Soldier, Loki e WandaVision. Lo trovate in testa alla notizia. Considerate che si tratta di un breve filmato di circa trenta secondi, quindi non si vede moltissimo delle tre serie.



Di Falcon and Winter Soldier si vede Sam "Falcon" Wilson afferrare lo scudo di Captain America e lanciarlo, di WandaVision si vedono Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, e Vision, interpretato da Paul Bettany, che parlano in una casa. Di Loki, infine, si vede... Loki. Non è molto, ma immaginiamo che i fan ne saranno comunque contenti, visto che è materiale inedito.



La speranza di molti è che le serie Marvel su Disney+ riescano a ripercorrere le orme di The Mandalorian, ossia essere il meglio dei loro rispettivi franchise. Staremo a vedere quando saranno disponibili.



Le serie Falcon and Winter Soldier e WandaVision saranno lanciate entro l'anno, ma nei prossimi anni seguiranno Loki, Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel e Moonknight, sempre in esclusiva su Disney+.