Pokémon GO: Chansey Shiny in arrivo a San Valentino 2020, i dettagli

Uno dei prossimi eventi di rilievo di Pokémon GO sarà quello dedicato a San Valentino 2020. Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno già anticipato tutte le informazioni che vale la pena tenere d'occhio: ve le riportiamo in questo rapido articolo.

L'evento di Pokémon GO dedicato a San Valentino, dal punto di vista di date e orari, si terrà dal 14 febbraio 2020 al 17 febbraio 2020 successivo. Per tutto questo periodo di tempo debutteranno su Pokémon GO dei Pokémon inediti della Quinta Generazione di Unima, come Audino e Alomomola; ma soprattutto Chansey Shiny sarà finalmente disponibile nel gioco.

Molto probabilmente lo spawn selvatico di Chansey aumenterà considerevolmente, ma non è detto che lo sia anche il suo shiny rate; i giocatori di Pokémon GO attendevano però da molto tempo il rilascio della sua versione cromatica. Se vi mancano dei Pokémon Rosa, ricordate di tenere d'occhio l'evento. Ecco una pratica immagine riassuntiva realizzata come sempre dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia.