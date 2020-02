Pokémon GO: ricerche sul campo e ricompense di febbraio 2020

Con l'inizio del nuovo mese, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno in parte modificato le ricerche sul campo di Pokémon GO, il proprio titolo mobile di successo disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Vale dunque la pena esaminare i nuovi dettagli.

Le ricerche sul campo sono le missioni ottenute dal giocatore di Pokémon GO una volta "girato" il PokéStop più vicino: i compiti possono essere portati a termine senza fretta, e ognuno prevede una ricompensa differente (Pokémon, di solito). Da non confondere con le missioni di ricerca speciale, settimanali e disponibili solo una volta accumulati sette timbri giornalieri (portando a termine sette missioni giornaliere).

Ecco qui di seguito tutte le ricerche sul campo di febbraio 2020, con relative ricompense.

Sfida un altro allenatore: Marill

Partecipa ad un raid: Umbreon

Cattura tre Pokémon di tipo Volante, Psico o Buio: Roselia

Cattura cinque Pokémon di tipo Psico: Ralts

Cattura sette Pokémon differenti di tipo Volante: tre caramelle rare

Sconfiggi tre reclute del Team GO Rocket: Espeon

Guadagna cinque cuori con il tuo compagno: Feebas

Fai evolvere un Pokémon: Jigglypuff

Schiudi quattro uova: Vulpix Alola

Invia dieci regali: Pikachu

Scatta una foto al compagno: Zubat

Scambia un Pokémon: Meowth Alola

Trasferisci cinque Pokémon: Clefairy