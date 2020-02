Samsung Galaxy Z Flip, il nuovo smartphone con schermo pieghevole a conchiglia si mostra in questo video?

Del nuovo smartphone Samsung con schermo pieghevole non sappiamo praticamente nulla ancora, tranne il fatto che, secondo alcune fonti, dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Z Flip e avere un design a conchiglia, ma questo potrebbe essere il suo primo video.



Il dispositivo dovrebbe essere presentato ufficialmente l'11 febbraio 2020 nell'evento Samsung Unpacked dedicato a tutte le maggiori novità della casa coreana, ma intanto c'è Ben Geskin, che non è nuovo a leak di vario tipo sui dispositivi mobile, che ha pubblicato un video con protagonista proprio il Samsung Galaxy Z Flip, in base a quanto riferito da lui stesso.



Ovviamente, la questione non può essere presa ancora come verificata, ma certamente il dispositivo visibile nel video appare alquanto credibile e ben fatto, per essere un semplice mock-up artigianale. La caratteristica principale del misterioso telefono è il fatto di avere un grosso display pieghevole, ma in questo caso con possibilità di essere chiuso in orizzontale, a conchiglia.



Si tratta di un design simile a quello visto con il nuovo Motorola Razr, anche se in questo caso la cerniera sembra ancora meno visibile una volta aperto lo schermo. A smartphone chiuso, è visibile anche un piccolo display sul coperchio in grado di fornire qualche informazione basilare. In generale, sembra un'evoluzione in un senso decisamente diverso da quello intrapreso con il primo Galaxy Fold. Restiamo comunque in attesa di saperne di più, con l'evento Samsung Unpacked fissato per l'11 febbraio a San Francisco.





Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020