Motorola Razr, data di uscita ufficiale per lo smartphone pieghevole

Motorola Razr ha finalmente una data di uscita, annunciata in via ufficiale dall'azienda americana: lo smartphone pieghevole sarà disponibile a partire dal 6 febbraio.



La release del Motorola Razr, tuttavia, al momento è stata confermata solo per gli USA, con preorder dal 26 gennaio.



Quand'è che vedremo questo peculiare dispositivo anche in Italia? Può darsi che la data annunciata valga anche nel nostro paese, se consideriamo che le prenotazioni nel Regno Unito si apriranno già dal 22 gennaio, pur senza un'uscita ufficiale.



Annunciato alcuni mesi fa, il Motorola Razr sperimenta un display pieghevole con fattore di forma a conchiglia, che riprende un grande classico dell'azienda statunitense.