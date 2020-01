Oddworld: Stranger's Wrath HD, la recensione

La recensione di Oddworld: Stranger's Wrath HD rappresenta per molti versi un viaggio nel passato, che per quanto piacevole rivela subito le sue inevitabili scomodità. Parliamo infatti di un gioco che miscela in maniera inusuale azione e sparatutto, pubblicato originariamente nel 2005, sulla prima Xbox, e riproposto con una remaster su PlayStation 3 nel 2011. È proprio quest'ultima edizione che i ragazzi di Oddworld Inhabitants hanno portato su Nintendo Switch , lasciandone intatto il comparto tecnico (ormai ampiamente datato), introducendo poche novità legate al sistema di input (la mira via giroscopio, attivabile dalle opzioni) e proponendo il pacchetto a un prezzo un po' troppo alto, tutto considerato.

Ad accoglierci, oltre a un breve tutorial, troviamo un'interfaccia che sente purtroppo tutto il peso dei suoi anni e non è stata modificata per l'occasione. Allo stesso modo, i sottotitoli in italiano per i dialoghi in inglese soffrono ancora di qualche mancanza quando si tratta di conversazioni secondarie, e si rischia dunque di perdere dei dettagli anche rilevanti ai fini della campagna o delle quest facoltative. Detto questo, la struttura delle missioni in effetti è molto semplice: ci si reca presso il bounty shop, si seleziona una taglia e si parte con l'obiettivo di catturare il criminale di turno, vivo o morto, procedendo su due o quattro zampe a seconda della fretta.

Gameplay e combattimenti

Il passaggio dalla visuale in prima persona a quella in terza persona non è che una delle peculiarità di Oddworld: Stranger's Wrath HD. Il nostro personaggio può infatti sferrare potenti pugni e mettere fuori gioco gli avversari per poi catturarli in stile Ghostbusters, con un dispositivo che li "risucchia", ma è soprattutto la sua balestra a svolgere un ruolo centrale nell'ambito dei combattimenti.



Anziché utilizzare dei dardi, infatti, lo Straniero raccoglie in giro animaletti e insetti giganti di vario tipo, ognuno dei quali può essere sparato contro i bersagli per sortire effetti differenti.

La quantità e la qualità delle "munizioni" va a caratterizzare in maniera importante un gameplay dall'alto tasso strategico, che include elementi stealth e l'obbligo, da un certo punto in poi, di procedere alle eliminazioni una alla volta, attirando i criminali con l'inganno prima di tramortirli.



Lanciarsi nella mischia ad armi spianate porterà infatti inevitabilmente al game over: i danni arrecati dal fuoco nemico sono ingenti e per recuperare energia vitale dovremo appartarci un attimo, svuotando un indicatore secondario per ripristinare la salute ma solo laddove non ci sia nessuno a inseguirci.



Purtroppo l'inclusione della mira tramite giroscopio finisce per porsi come un rimedio rispetto ad altri problemi che non un extra di effettivo valore. Lo stick analogico destro presenta infatti un'eccessiva zona morta e una sensibilità sopra le righe, difficile da regolare, che mette in grande difficoltà laddove ci si trovi a dover mirare in fretta.