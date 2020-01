WhatsApp Beta: trasferimento rapido dell'account in test su Android

Il trasferimento rapido dell'account è ora in fase di test all'interno dell'applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Parliamo naturalmente di WhatsApp, e in questo rapido articolo vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere.

Chiariamo subito che si tratta della beta di WhatsApp attualmente presente solo su dispositivi android: a distanza di un giorno dallo scorso aggiornamento, che introduceva la tanto attesa Dark Mode, il trasferimento rapido dell'account si aggiunge alla Modalità Scura. Permetterà di spostare il proprio account con dati annessi da uno smartphone all'altro, senza il bisogno di rieffettuare l'autenticazione (purché il numero di telefono associato resti lo stesso). Sapete benissimo quanto sia fastidioso il processo di riattivazione di WhatsApp su uno smartphone android appena comprato: questa procedura dovrebbe evitarlo.

Altre novità contenute nella beta di WhatsApp più recente riguardano i messaggi a tempo, che si cancellano in automatico allo scadere di un timer preimpostato. Adesso è comparsa una nuova opzione che permette di visualizzare se la cancellazione automatica è attiva oppure no.