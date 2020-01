Call of Duty: Modern Warfare, il bug che cancella i dati è stato risolto

Call of Duty: Modern Warfare è stato vittima di un grave bug con l'aggiornamento 1.13 che Infinity Ward ha risolto con un fix. Tuttavia, gli utenti che hanno perso le statistiche non potranno riaverle.



Il bug faceva comparire un messaggio ai giocatori di Call of Duty: Modern Warfare che avvisava della presenza di dati corrotti e chiedeva di resettare le statistiche per poter continuare.



Gli sviluppatori avevano provato ad avvertire gli utenti di non scegliere nulla e chiudere il gioco in attesa del fix, ma chi ha acconsentito all'azzeramento non potrà purtroppo riavere indietro le proprie stat.



Fortunatamente sembra che il fenomeno non riguardi la progressione in generale, che a quanto pare viene mantenuta in tutti i casi.