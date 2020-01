Pokémon GO Community Day di Febbraio 2020, vota il Pokémon protagonista dell'evento

Arriva un'iniziativa molto simpatica per i giocatori di Pokémon GO di tutto il mondo: Niantic Labs ha infatti annunciato la data del'evento più atteso del prossimo mese, il Pokémon GO Community Day di febbraio 2020. E per la prima volta in assoluto, inoltre, saranno proprio i giocatori a scegliere quale sarà il protagonista, attraverso una votazione mondiale.

Il Pokémon GO Community Day di febbraio 2020 si terrà sabato 22 febbraio 2020, ma il Pokémon Protagonista andrà votato già sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 12:00 alle 23:59 orario italiano locale. I candidati per l'evento sono Vulpix, Machop, Rhyhorn e Dratini, e le mosse speciali che potranno apprendere rispettivamente Palla Clima, Rivincita, Devastomasso e Troppoforte. Per votare andranno completate delle piccole missioni di ricerca sul campo, che richiederanno di catturare un determinato numero di Pokémon di quel tipo.

Lunedì 3 febbraio 2020 Niantic Labs annuncerà il vincitore della votazione, che sarà ufficialmente il protagonista del Pokémon GO Community Day di febbraio 2020. Vi ricorderemo a tempo debito tutti i dettagli.