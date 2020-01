PES 2020, Juventus VS Boavista nella terza giornata del campionato eFootball.Pro

PES 2020 tornerà protagonista nel campionato eFootball.Pro sabato 25 gennaio, con una terza giornata che vedrà lo scontro fra Juventus e Boavista . Ecco il programma con le partite di PES 2020 per la terza giornata con gli orari italiani:

Sarà possibile seguire le partite in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di PES 2020 o sulla pagina Facebook di PES.



La formazione eSports ufficiale della Juventus, distintasi nella seconda giornata del Campionato eFootball.Pro segnando ben 8 gol allo Schalke 04, dovrà vedersela contro la rappresentativa efootball del Boavista.



Altri match di rilievo della terza giornata saranno il "derby" tedesco tra il Bayern Monaco e lo Schalke 04 (che si affronteranno a poche ore di distanza in un'arena esport e all'Allianz Arena nel match clou del campionato tedesco) e il "derby" transalpino tra i due team della Ligue 1: Monaco (attualmente in testa al campionato eFootball.Pro) e Nantes.